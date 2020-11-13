Из-за выходки медсестры в новосибирском тубдиспансере установят камеры в палатах

Продолжение получила история с агрессивным поведением медсестры детского отделения Новосибирской клинической туберкулезной больницы. Напомним, тогда сотрудница стационара за волосы завела малолетнюю пациентку в палату и швырнула ее на кровать. Произошедшее на камеру сняла девушка, находившаяся в палате.

Медсестра в итоге оказалась уволена. Следственный комитет завел против нее дело по уголовной статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником медорганизации. Об этом пишет Агентство социальной информации.

В связи с инцидентом на учреждение обратили внимание Минздрав и уполномоченная по правам ребенка в Новосибирском регионе Надежда Болтенко.

В результате были уволены заведующий больницы, а также понижены в должности старшая сестра отделения, где произошел случай, и старшая сестра больницы.

Также омбудсмен занялась вопросом штатного расписания в детском отделении. Так, теперь там будет увеличен штат нянь. Ведомство подготовило документы для получения лицензии на образовательную деятельность для того, чтобы нанять на работу воспитателя.

Вместе с этим в стационаре переоборудуют игровую комнату, там обновят весь инвентарь. Также все места общего пользования, включая палаты, будут оборудованы системами видеонаблюдения. Минтруд, СК и Минздрав организуют рабочую группу для предотвращения жестокого обращения с детьми в стационарах.