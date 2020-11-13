Иран не допускает Украину до свидетелей крушения самолета Boeing 737

Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Тегеран так и не предоставил ни одного документа по катастрофе с Boeing 737. Также Иран не допустил Украину к допросу свидетелей, передает телеканал «Украина 24».

Енин отметил, что стороне расследования важно знать все обстоятельства произошедшего. От того, каковы будут результаты расследования, будет зависеть сумма компенсации семьям погибших.

Напомним, Boeing 737 разбился после вылета из аэропорта Тегерана в киев 8 января 2020 года. Находившиеся на борту 176 граждан семи стран умерли.