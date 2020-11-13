Илон Маск сделал 4 теста на ковид, но это не помогло: "Какая-то ерунда происходит"

Четыре одинаковых теста на коронавирус, сделанные в один день, так и не помогли руководителю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску понять, болен он или нет. Два показали положительный результат, а два другие — отрицательный.

Он использовал тест-системы, выпускаемые фирмой Becton Dickinson. Также предприниматель сдал ПЦР-тесты в другом месте, однако их результатов пока не получил.

«Какая-то ерунда происходит. Сегодня был проверен на ковид четыре раза. Два теста отрицательные, два — положительные. Одно и то же оборудование, тот же тест, та же медсестра. Экспресс-тест на антиген от BD, — написал Маск в своем Twitter. — Если это происходит со мной, значит, это происходит и с другими.

По словам бизнесмена, у него пока есть только симптомы обычной простуды, но ничего необычного нет.