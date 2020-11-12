В Петербурге на стенах домов появятся работы художников о домашнем насилии

Пять российских художников и художниц примут участие в кампании «Петербург без насилия». Об этом сообщает местный Кризисный центр для женщин, организовавший иницитиву против домашней тирании.

Первой, кто выступит в творческом социальном проекте, станет художница Диана Мейрхольд. В течение недели ее работы с цитатами, обвиняющими жертву абъюза, будут появлятся на стенах Северной столицы. Среди них такие фразы, как «сама виновата», «почему не ушла» и «во что ты была одета».

Каждый рисунок будет сопровожден номером Кризисного центра, где пострадавшая сможет получить бесплатную психологическую и юридическую помощь.

«Как очень-очень многие девушки я сталкивалась с проявлением абьюза, но однажды на меня напали, — поясняет причину своего участия в проекте Диана Мейерхольд. — В каждом отдельно взятом случае я отделалась легким испугом, но ясно увидела, как это меняет мое мировосприятие, базовое чувство безопасности и другие аспекты личности. Я хочу, чтобы больше женщин и девушек в моем городе знали, что насилие – это не безвыходная клетка, которая поселяется внутри, когда ты сталкиваешься с ним, а сложная, но реальная для проработки ситуация, которую возможно оставить в прошлом».

Эта кампания станет частью общемировой инициативы «16 дней без насилия» (полное название в списке дат ООН – 16 дней активных действий против гендерного насилия). Ежегодно с 25 ноября по 10 декабря в разных странах проводятся мероприятия по профилактике партнерского абьюза.

Напомним, в России до сих пор не принят закон о профилактике семейно-бытового насилия. Он был внесен в Госдуму, но не может дождаться рассмотрения.