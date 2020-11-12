Число новогодних корпоративов упало минимум вдвое

Президент Российской ассоциации маркетинговых услуг Лариса Фортуна заявила, что агентства, которые организуют корпоративные праздники, столкнулись с массовым оттоком клиентов. Их число, по её словам, снизилось минимум в два раза, передает РБК.

«Примерно 50% из 300 наших ключевых клиентов решили ничего в этом году не проводить», — согласен с коллегой гендиректор event-агентства Big Jack Николай Андреев.

Это подтверждает и управляющий партнер агентства Yes Николай Перепелкин, но, по его словам, спрос начал существенно падать ещё до введения новых ограничительных мер московскими властями.

Специалисты предупреждают, что вскоре может заметно вырасти конкуренция среди тех, кто работает на корпоративах, хотя они подвергаются большему риску заразиться коронавирусом, а это требует роста зарплаты.

В PR Trend считают, что ведущие звезды останутся востребованными и даже более высокооплачиваемыми, так как, несмотря на пандемию и падение числа заказов, бюджеты, выделенные на эти цели, остаются прежними.