В "Ростехе" намекнули, что в возгорании их аппаратов ИВЛ виноваты сами больницы

Замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в эфире федерального телевидения заявил, что аппараты ИВЛ «Авента-М», которые они производят, могли загореться в больницах Санкт-Петербурга и Москвы не из-за неисправностей, а в связи с их некорректным использованием медперсоналом.

«На сегодняшний день все специалисты, которые исследовали этот случай, говорят о том, что причина этого пожара не заключалась в работе именно этого ИВЛ "Авента-М". Причины были в другом, поэтому мы можем уверенно сказать, что наш аппарат эксплуатируется эффективно (...) Причины заключаются не в эксплуатации аппарата, а в подходах к его использованию», — приводит ТАСС слова Аряткова.

Напомним, что в результате возгорания аппаратов ИВЛ от «Ростеха» в двух больницах в разных городах с разницей во времени около 48 часов случились пожары, которые привели к гибели шести человек. После этого Росздравнадзор устроил проверку: эксперты нашли проблемы в самих аппаратах ИВЛ «Авента-М» и нарушения на Уральском приборостроительном заводе, принадлежащем «дочке» «Ростеха».

Найденные дефекты устранили, и устройства разрешили использовать дальше. В тот же день были возобновлены госконтракты на их закупку на 7,4 миллиарда рублей, которые госкорпорация получила без объявления тендеров. Впрочем, часть их них госкорпорация исполнить так и не смогла.

Завод дважды был оштрафован судом из-за нарушений. Эксперты отмечали, что региональные власти очень снисходительно отнеслись к невыполнению госзаказов.

Росздравнадзор отмечал, что «прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями» выявить не удалось. Официально причина возгорания так и не установлена, а аппараты «Авента-М» продолжают использоваться во многих российских больницах.