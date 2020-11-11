Россиянки с маленькими детьми смогут получать профессию без привязки к регистрации

В рамках Десятилетия детства и нацпроекта «Демография» в России в период 2020-2024 годов около 230 тысяч женщин в декретном отпуске пройдут программу повышения квалификации и переобучения. Законопроект, который станет подспорьем для программы, в ближайшее время будет рассмотрен в Госдуме во втором чтении, пишет «Парламентская газета».

Программа по повышению квалификации для мам в декретном отпуске была доступна и ранее, но теперь проект закона предполагает, что женщины смогут выбирать тот или ной курс без привязки к регистрации, но и по фактическому месту проживания.

Центры обучения будут обязаны направлять женщин на обучающие курсы по востребованным профессиям безотносительно их данных о проживании.

В первом чтении законопроект был принят еще 22 сентября текущего года. Также ранее в Госдуму был внесен законопроект о праве для мужчин в декрете на профобразование.