Половина россиян планируют сменить работу, а четверть – устроиться на подработку

Исследование «Работа.ру» показало, что 58% россиян ожидают от 2021 году больших трудностей для себя. Об этом со ссылкой на опрос сообщает РИА Новости.

Кроме того, в следующем году почти половина (43%) респондентов планируют сменить работу. При этом в 21% случаях люди среди нескольких допустимых вариантов ответа выбирали желание начать подрабатывать в будущем году. 18% также намерены начать откладывать на будущее.

А вот 14% надеются приобрести автомобиль или квартиру. 11% намерены отправиться в путешествие. Также среди вариантов отмечаются желания погасить кредит, закончить ремонт или избавиться от вредных привычек. Новое хобби хотели бы завести 9% россиян.