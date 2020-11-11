Осужденная в США за похищение своего ребенка россиянка вышла на волю под залог

Российское посольство в США сообщило об освобождении россиянки Богданы Осиповой из тюрьмы «Данбери» в штате Коннектикут. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на дипломатическое ведомство.

Осипова была отпущена под залог в 25 тысяч долларов, но предполагается, что по решению апелляционного суда в результате смягчения приговора ее срок сократится до 27 сентября срок ее заключения сократится до 27 сентября текущего года. Его формальное оглашение произойдет только после Нового года.

Напомним, в 2014 году Богдана Осипова, будучи беременной уехала из Штатов со своими детьми, один из которых был зачат в браке с Брайаном Моби. Уточняется, что россиянка при этом не получила согласия со стороны супругу на смену места жительства их общего ребенка.

Американский суд квалифицировал произошедшее как киднепинг (кража ребенка). Так, по приезду в 2017 году в США Богдана Осипова была задержана и суд приговорил ее к семи годам тюрьмы. Позже приговор признали излишне жестким, хотя и была отменена статья о вымогательстве в деле.

Женщину судили по статье «Международное похищение ребенка одним из родителей». В итоге срок женщине скостили до трех лет.