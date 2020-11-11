Нижегородский журналист оштрафован на 300 тысяч за пост о ковидных смертниках

В Нижнем Новгороде журналист Александр Пичугин был приговорен к штрафу в размере 300 тысяч рублей по статье о распространении фейковой новости о коронавирусе. При этом прокурор просил для корреспондента 2,5 года ограничения свободы, пишет «МБХ медиа».

Причиной разбирательства стал ироничный пост, который Пичугин опубликовал в телеграм-канале «Сорокин хвост». Журналист рассказывал о группе «адептов-смертинков», заражающий ковидом окружающих. При этом журналист писал, что все данные о группе злоумышленников есть у правоохранителей и ФСБ, передает «ОВД-Инфо».

Дело на Пичугина было заведено еще в апреле. После публикации злополучного материала 17 апреля в квартире журналиста был проведен обыск в присутствии маленького сына и беременной жены.

Александр Пичугин поясняет, что суд счел все доводы защиты незначительными, а ФСБ настояли, что преступная группа, о которой писал журналист, не была обнаружена.

Ответчик намерен обжаловать решение. Ранее он заявлял, что таким образом хотел убедить граждан оставаться дома и выполнять другие меры профилактики заражения.