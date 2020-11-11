Актеры расскажут что делать, если вам скинули интим-фото знакомого человека

11 ноября во всем мире проходят мероприятия, посвященные Дню борьбы с кибербуллингом. Компания Mail.ru совместно с партнерами из более 30 компаний также занялась этой проблемой. Идейную платформу организовала сеть взаимопомощи женщин «Ты не одна».

В этот день на площадке Zoom состоится онлайн-спектакль «Ничего страшного», пишет АСИ. Режиссер Наталья Кириллова и труппа из четырех актеров расскажут через истории о видах кибертравли. Спектакль ориентирован на тех, кто становился наблюдателем в ситуациях цифрового насилия по отношению человека. В частности речь пойдет о случаях с распространением чужих интимных видео.

Актеры постараются показать, с чего начинается травля и как можно прервать цепь насилия.

По данным исследования Mail.ru, 60% пользователей рунета сталкивались с агрессией в отношении других людей, но занимали лишь наблюдательную позицию.

Отмечается, что 57% людей считают нормальным бездействие, если в переписке незнакомые люди оскорбляют друг друга. Если речь идет о знакомых, то в этой ситуации бездействовать считают нормальным 38% респондентов.

UPD: Регистрация на спектакль завершена из-за технического ограничения по числу зрителей, но организаторы намерены провести еще один показ спектакля в ноябре.