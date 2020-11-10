Пресс-служба "Конкорда" не видит проблемы в возврате иска к Милову и Навальному

Первое ходатайство петербургского предпринимателя Евгения Пригожина против Алексея Навального было отклонено. После этого юристы бизнесмена подали в Черемушкинский суд второй иск, который также вернули заявителю. В связи с этим сотрудники издания «ФедералПресс» решили уточнить, почему так произошло, направив в пресс-службу компании «Конкорд» соответствующий запрос.

Как выяснилось, ходатайство против блогера и его коллеги по ФБК (иноагент) Владимира Милова было отклонено, поскольку в пакете документов якобы отсутствовала доверенность.

Что касается первого иска, то он был возвращен из-за нехватки подписей в документах. К слову, архивах пресс-службы есть немало снимков, доказывающих обратное.

Представители «Конкорда» отметили, что в следующий раз процесс подачи исков будет зафиксирован на видеокамеру, чтобы можно было подтвердить целостность и наличие всех материалов. Помимо этого, юристы собираются прошивать все документы перед тем, как отправить их в суд.

Также «Конкорд» планирует обратиться к председателю суда по поводу проведения внутреннего расследования, что поможет предупредить подобные ситуации в будущем.

В компании констатировали, что не имеют претензий к суду, так как убеждены, что там работают честные и достойные люди. Нехватку документов они объяснили тем, что их, вероятно, «растащили на сувениры».

«Ничего страшного в происходящем мы не видим. Возврат иска не препятствует повторному обращению. У нас есть время. Мы обязательно доведем это дело до конца», — заключили в «Конкороде».