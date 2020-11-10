Белорусская АЭС перестала работать спустя неделю после запуска

Пресс-секретарь департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзора) Олег Соболев сообщил, что первая белорусская атомная электростанция прекратила генерировать энергию. Её открыли только 3 ноября этого года, неделю назад.

Также отмечается, что это не отразится на безопасности региона в связи с возможным влиянием ядерной энергии: «Было уже сообщение, что они [БелАЭС] прекратили генерацию электроэнергии, но на ядерную и радиационную безопасность это влияния не оказывает никоим образом», — передает слова Соболева РИА Новости.

Фактически первый энергоблок был включен в энергосистему Беларуси ещё 3 ноября, а 7 ноября там в торжественной обстановке с участием Александра Лукашенко повысили мощность до 400 МВт. Однако уже к 8 ноября белорусские Telegram-каналы начали сообщать о неисправность на станции.

Пока АЭС вынуждена работать исключительно на внутренний и российский рынок так как соседние страны Прибалтики заявили, что не намерены покупать там энергию, объявив байкот. По их мнению, она опасна для всего региона и строилась с нарушением международных правил безопасности. Однако МАГАТЭ и Всемирная ассоциация организаций АЭС ранее заявили, что никаких нареканий к ней нет.