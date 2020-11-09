В Петербурге суд рассмотрел иск к любовнику из-за разрушенного брака

Пресс-служба городских судов в Петербурге сообщила о незаурядном судебном разбирательстве. Житель Северной столицы потребовал через инстанцию от любовника своей супруги 150 тысяч в качестве морального ущерба, пишет «Интерфакс».

Мужчина хотел таким образом компенсировать страдания от разрушенного брака. Ситуация в семье негативно повлияла на его производительность и репутацию, заявил он в суде. А супруга при этом стала меньше уделять времени семье, в которой воспитывается несовершеннолетний ребенок. Также истец уточнил, что у ответчика есть жена и ребенок.

Суд встал на сторону ответчика и третьей стороны в споре — супруги истца. Отмечалось, что любовник не является надлежащим ответчиком, а в распаде семьи и утрате любви и взаимоуважения могут быть виноваты только сами супруги. Также суд уточнил, что жена заявителя является личностью и имеет полное право распоряжаться личной жизнью на свое усмотрение.