Протесты в Грузии и Беларуси, а также скопление фур у КНР. Новости к утру 9 ноября

По данным университета Джонса Хопкинса, количество людей, заболевших коронавирусом в мире, перевалило за 50 миллионов. Сейчас насчитывается 50 111 147 только выявленных случаев заражения. Из них 1 253 707 скончались от COVID-19, передает «Интерфакс».

В числе антилидеров США (почти 10 млн), Индия (8,5 млн) и Бразилия (5,65 млн). В России, по данным оперштаба, 1 774 334 человек столкнулись лично с ковидом.

В минувшее воскресенье силовики задержали в Беларуси более тысячи демонстрантов. Такие сведения приводит правозащитный центр «Весна». Основная часть задержаний проходила в Минске.

Среди задержанных числятся призеры Олимпийских игр и победительница конкурса «Мисс Беларусь – 2008».

Протесты продолжаются и в Грузии. Оппозиция недовольна оглашенными ЦИК результатами парламентских выборов. Они требуют отставки председателя ЦИК Тамары Жвания и проведения новых выборов.

Ночью лидеры оппозиционных партий призвали сторонников разойтись по домам, а в понедельник вечером собраться на митинг у здания парламента. До этого полиция применила против демонстрантов водометы.

«Чтобы не начались задержания и избиения участников акции, призываем, сегодня покинуть территорию ЦИК. (...) Мы хотим, чтобы люди не пострадали, хотим разрядить ситуацию, несмотря на то, что мы сами пострадали от этого адского водомета», — заявил оппозиционный политик Алеко Элисашвили.

Новые карантинные ограничения в КНР привели к тому, что очередь из фур на границе между Китаем и Приморьем увеличилась более чем в четыре раза. Так, если в начале месяца обычно на границе стояло 28 грузовых авто, то 9 ноября там стоит 129 фур.

Проблемой стало очередное антиковидное ограничение со стороны КНР. Теперь на границе с Приморьем можно в день пропускать не более 30 фур. Ранее допускался проезд 45 машин в день.

С 21 октября власти Китая запретили проезд на территорию страны тем дальнобойщикам, у которых нет справки об отсутствии коронавируса.