"Папа был бы против": Дочь Калашникова осудила продажу концерна имени ее отца

Концерн «Калашников» производит 95% стрелкового оружия в стране, еще занимается беспилотниками и электротранспортом. В планах – выпуск высокоточных ракет. На сегодня концерн убыточен. Но теперь у него появился новый владелец. Им стал 44-летний Алан Лушников. Ему принадлежит 75% минус одна акция, остальное у «Ростеха».

Откуда управленец в транспортном машиностроении Лушников достал деньги на покупку нацбренда, непонятно. В правительстве он за 270 тыс. рублей курировал вопросы промышленной политики с 2012 по 2018 год. Два года на посту зам. министра транспорта занимался вопросами создания железнодорожных подходов к Крымскому мосту и организовывал пассажирские перевозки.

– Сначала были какие-то Махмудов и Бокарев. После они продали концерн Криворучко, с ним я общалась всего один раз. Я от этих людей очень далека, – прокомментировала «Собеседнику» дочь великого конструктора Елена Калашникова. – Ни у них не возникает расположения ко мне, ни у меня к ним. У нас вообще везде непрофессионализм. Эти люди работают только по законам денег. В критический момент ради защиты страны никакому владельцу в голову не придет поступиться своей прибылью. Думаю, Михаил Тимофеевич никогда бы не отдал оборонку в частные руки.

После того как оружейный концерн перешел в частные руки, руководители «Калашникова» о дочери конструктора не вспоминают. «У них есть соответствующие регистрации на товарные знаки, с которыми они могут использовать фамилию. Зачем я им нужна? У них идет производство денег», – считает Елена.

Дочь конструктора самого продаваемого в мире оружия живет в Удмуртии на пенсию в 15 тыс. рублей. Как-то Елена Михайловна обратилась за помощью в Фонд ветеранов еще к первым хозяевам концерна, и те не стесняясь ответили ей:

«А мы завод с ветеранами не покупали!»

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Материал вышел в издании «Собеседник» №43-2020 под заголовком «"Папа был бы против"».