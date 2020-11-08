Global Look Press

Макаревич засекретил название нового альбома "Машины времени". О чем он?
Фото: Instagram

Пост Хабиба, назвавшего Макрона "тварью", набрал миллион лайков за час 
Фото: Global Look Press

Путин все-таки уходит? В Госдуму внесен неожиданный законопроект
Фото: Instagram

Дочь Пескова готовят к госслужбе? СМИ заметили странную "активность" Елизаветы Песковой
В центре внимания
Global Look Press
Путина после отставки ждет тюрьма? Вишневский рассказал о возможном аресте президента
Михаил Таратута о выборах в США: "Трампизм может жить и без Трампа"
У пенсионеров все пропало? При каких условиях могут приостановить выплату пенсии

Новости дня

08 ноября, воскресенье

[07:25]Светлана Тихановская обратилась к Байдену
[07:00]Победа Байдена и толпа против локдауна в Германии. Новости к утру 8 ноября

07 ноября, суббота

[17:58]В ООН считают, что в 16 странах может начаться массовый голод
[17:08]Песков назвал абсурдом идею давать дипломы о высшем образовании на всю жизнь
[16:29]В Люберцах во время экстренной посадки самолета погибли два человека
[15:59]Лукашенко впервые решил исключить слово "революция" из ежегодного поздравления
[15:05]Люди заразили коронавирусом норок уже в пяти странах помимо Дании
[14:08]Лукашенко заявил, что выборы в США – это "издевательство над демократией"
[13:32]Разводить россиян на деньги мошенникам теперь помогают министры
[13:05]Карабах призвал ввести санкции против Азербайджана за военные преступления
[12:35]Эксперт предупредил, что регионы вскоре начнут экономить на дорогах и субсидиях
[11:52]В Екатеринбурге устроили стрельбу: четверо мертвы, одна в тяжелом состоянии
[11:05]Навальный назвал Мураховского "лживым ничтожеством, не понимающим в медицине"
[10:55]В Шотландии запретили шлепать детей: "Разумных поводов бить детей не бывает"
[10:36]Главврач, заявивший о "нарушении обмена веществ" у Навального, стал министром
[09:57]Суд против Байдена, санкционный Лукашенко, Депп лишился магии. Главное к 7 ноября

06 ноября, пятница

[15:50]Сатирик Михаил Жванецкий умер на 87 году жизни
[15:40]Активистов "Левого фронта" задержали со свернутым баннером против капитализма
[15:09]"Распятый на кресте" акционист Крисевич получил 15 суток ареста
[14:59]Вслед за главой Минздрава в Омске свою должность потеряла ее заместитель
[14:34]Прятавшийся в лесу омский отчим не смог скостить срок за убийство пасынка
[13:26]Песков заявил, что у Путина нет болезни Паркинсона
[12:45]Нарышкин и МВД разошлись в заявлениях по Навальному: панкреатит или НАТО?
[11:59]Медсестру из тубдиспансера Новосибирска уволят за то, что она швырнула ребенка
[11:10]Новый антирекорд COVID-19 в России: 20 583 заболели, 378 умерли
[10:48]"Зона права": В делах о самообороне суды опираются на стереотип "идеальной жертвы"
[08:55]Протодиакон Кураев не нашел ничего оскорбительного в акции с "Иисусом" на Лубянке
[08:11]Акционист в травмпункте и закрытие границ с Китаем. Новости к утру 6 ноября

05 ноября, четверг

[21:54]Акционист на Лубянке предстал в образе Иисуса, поджигаемого сотрудниками ФСБ
[21:32]В Москве открылся центр бесплатной правовой консультации для жертв домашнего насилия
[20:47]ОМОН ворвался в квартиру минской активистки Нины Багинской
[20:18]Организатора "Русского марша" арестовали на 15 суток за намерение возложить цветы
[19:41]В Екатеринбурге отменили штраф для сборщика подписей за возврат выборов мэра
[19:04]Более половины задержанных по теракту в Вене ранее были судимы
[18:13]Экс-супруга акциониста Павленского рассказала о насилии со стороны художника
[17:15]В Омске уволена министр здравоохранения из-за ситуации с ковидными пациентами
[16:11]Адвокаты просят подтверждения диагноза потерпевших в деле сестер Хачатурян
[16:05]Лукашенко запретил врачам возвращаться в Беларусь. Это противоречит Конституции
[15:40]ВС РФ запретил отнимать у банкротов двухкомнатные квартиры в обмен на однокомнатные
[15:23]В офис ФБК снова пришли силовики. Это может быть связано с иском Пригожина

Фото: depositphotos
Рецепт. Та же каша, только в профиль
Дмитрий Гордон // Фото: Instagram
Куда вложить деньги в 2020 году: Гордон рассказал, как стать миллионером
Меры экстренной помощи себе при психологических травмах
Фото: depositphotos
Рецепт: Осетинский пирог для Маска и всех, кто в маске
Душевая кабина, ванна или уголок: что удобнее и практичнее
Фото в статье: пресс-служба СТС
"Не глазуньей единой…": Топ-3 кулинарных шедевра из яиц
Фото: Global Look Press
Смелая акушерка в Челябинске и нехватка лекарств в Кемерове: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Во Владивостоке – кредиты на трусы, в Нижнем – Пивоваров: что обсуждали в Сети
Фото в статье: depositphotos
Деревенский пай, баклажаны с сыром и спагетти с печенью: топ-3 горячих блюд от шефа
Фото: Global Look Press
Пастуший пирог и свинина с чили и ананасами: Сытные осенние ужины
sobesednik logo

Победа Байдена и толпа против локдауна в Германии. Новости к утру 8 ноября

Общество
07:00, 08 ноября 2020

Победа Байдена и толпа против локдауна в Германии. Новости к утру 8 ноября
Скриншот с видео на YouTube
Скриншот с видео на YouTube

В Нью-Йорке на Тайм-сквер вышли сотни сторонников Джо Байдена, который одержал победу на президентских выборах, пишет RTVi в своем микроблоге. На многих центральных улицах люди отмечают смену национального лидера.

Сам Джо Байден предлагает «оставить грубую риторику» в отношении оппонентов и прислушаться друг к другу. «Я клянусь стать президентом, который будет не разъединять, а объединять», — цитирует политика «Интерфакс».

Джо Байден набрал на прошедших выборах 74 миллиона голосов. Но при этом Дональд Трамп заявляет, что выиграл выборы с 71 миллионом голосов. «Рекорд для действующего президента! Я выиграл выборы, получил 71 млн законных голосов», — написал он в твиттере.

Также штаб Трампа намерен подать иск в округ Марикопа в штате Аризона, поскольку его сторонники уверены, что там были допущены нарушения при подсчете голосов.

В немецком Лейпциге же нарастает социальное напряжение. На улицы вышло порядка 20 тысяч местных жителей, чтобы выразить протест против очередного локдауна, пишет der Spigel. 

При этом многие не пользовались средствами индивидуальной защиты, а изначально заявленная численность в 16 тысяч человек сокращала между участниками социальную дистанцию. Все эти аргументы были использованы полицией для того, чтобы прекратить мероприятие, что привело к столкновениям.

Ранее Высший административный суд Саксонии отменил решение о запрете на проведение митингов и иных политических мероприятий в условиях локдауна. В инстанции настояли о том, что свобода собраний выше коронавирусных ограничений, пишет «Новая газета».

Глава комитета Госдумы по охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал варварским решение правительства Дании по сжиганию всех норок на зверофермах. Ранее в стране было объявлено об убийстве всех этих животных, поскольку подозревается, что они могут быть переносчиками коронавируса. 

«Чем вызвана эта истерика и в чем провинились конкретно норки - сказать сложно. И их сейчас будут сжигать в печах теплоцентралей - это вообще дикость, средневековье, варварство и какой-то фашизм, норочий геноцид», — цитирует Бурматова ТАСС.

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Скриншот с видео на YouTube

Общество

Победа Байдена и толпа против локдауна в Германии. Новости к утру 8 ноября
Мунтжак // Фото: Global Look Press

Общество

Сибирякам показали оленя-собаку
Фото: Global Look Press

Общество

Смелая акушерка в Челябинске и нехватка лекарств в Кемерове: что обсуждали в Сети
Политика
"Володя, пора на отдых": шутка Байдена о долгом президентстве Путина взбесила Кремль
СМИ узнали обидное прозвище, которое Путин дал главе "СР" Сергею Миронову
Состояние здоровья, отставка: в Кремле впервые прокомментировали тревожные новости о Путине
Отставка Матвиенко, повышение Володина: СМИ о возможных перестановках в правительстве
Общество
Почти как у Баталова: как живет московская пенсионерка, переписавшая квартиру мошенникам
"Навка и Песков шикуют, а мы пашем": россияне открыто взбунтовались против элит
"Кубанское Чикаго" 10 лет спустя: как живет Кущевка после самого кровавого убийства современности
"Я знаю точную дату окончания пандемии": Белковский сделал важное заявление
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Мы отдаём Белоруссии нефтяные вышки даже не за бесценок, а за просто так, из-за фобий в области цветных революций. Из желания сделать неприятное тем, кто не признал Лукашенко законным президентом, дал убежище и трибуну оппозиции. И из сострадания к государственной машине, которая плевать хотела на мнение избирателей

Ролдугин Олег

Ролдугин
Олег

журналист

Теперь рупоры Кремля фактически оправдывают действия террориста, а у французского посольства собирается толпа правоверных без всяких масок. И все хорошо: ни уголовного дела, ни пандемии. Видимо, представители власти полагают, что свобода слова и собраний есть только у них

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

На минувшей неделе от нас ушла эпоха. С околоземной орбиты сообщили, что строптивой дыры, 27-миллиметровой красавицы в модуле МКС «Звезда» больше нет. Слава термоскотчу. 18 ноября, во время запланированного выхода в открытый космос, экипаж обследует обшивку и наверняка ликвидирует последнюю память о столь эпичной пробоине. Будем скучать

Культура и ТВ
Маньяк в "Методе-2" удивил даже "ожившего" Хабенского
Охлобыстин раскрыл схему откатов и коррупции в кино: До реализации доходит треть суммы
"Мне жаль Федьку": Ирина Скобцева не принимала жену Бондарчука
"Идите и собирайте взносы": Рязанов не дал Шурочке из "Служебного романа" полюбить
Шоу-бизнес
Отсидевшая в тюрьме Анастасия Дашко: Бородина удивилась, увидев меня в "Перезагрузке"
Звезда "Мосгаза" Даниэла Стоянович: С Борисом Гребенщиковым прекрасно общаюсь!
"Руки трясутся и слезы из глаз": Кудрявцева отреагировала на гибель Колтового
Опять блат? "Внучка" Меладзе вошла в новый состав "ВИА Гры" (фото)

Здоровье
Детский рак попробуют лечить антидепрессантами
Одиночество делает гипертониками женщин, но не мужчин
Больница или дом? Проценко назвал критерии госпитализации пациентов с коронавирусом
Психика половины молодых людей пострадала из-за самоизоляции
Туризм
Едем на выходные в Нижний Новгород: лучшие места для отдыха
Пандемия и терроризм в Египте: опасно ли сейчас лететь на Красное море?
Как бесплатно обменять билет "Аэрофлота" за 30 минут до вылета
Что ждет туристов в "ковидной" Турции в 2020 году: честный репортаж из Антальи
Авто
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Новые правила оформления ОСАГО: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
В руках у Кирилла Дмитриева – миллиарды // фото: Global Look Press
Как "отец" "Авифавира" и "преемник Путина" Кирилл Дмитриев обогатил семью через РФПИ
"Собеседник" нашел "русских хакеров", которых ищут США
Фото: Global Look Press
Лауреат Нобелевки Лех Валенса оценил шансы Навального, Путина и Трампа на премию мира в 2021 году
Полина на конкурсе // фото в статье: соцсети
Кони, шоколад, недвижимость: Дочь "повара Путина" выстроила бизнес-империю
Признаки измен: продолжаем серию совместных подкастов ИД "Собеседник" и канала "ЧЕ!"
Иван Соловьев и Наталья Поклонская // Фото: Global Look Press
Иван Соловьев:
Приложил все силы, чтобы Поклонская перестала общаться с Сергием
Александр Олешко // фото в статье: Global Look Press
Александр Олешко:
Что же мне делать, если я умею так много?!
Фото в статье: личный архив Дианы Арбениной
"Это их решение":
Диана Арбенина рассказала, почему ее дети не хотят петь на сцене
фото: личный архив Владислава Лаврика
Фестиваль духового искусства проходит в России, несмотря на пандемию
Лех Валенса // фото: Global Look Press
Лех Валенса:
История отношений России и Польши – это большая школа жизни
Александр Колтовой // Фото: Instagram
"Саша был экстремалом": друг Булановой уговаривал Колтового отказаться от полетов
Эдгард Запашный // Фото: скриншот Instagram
"Хватит продавать свою страну!": Запашный пристыдил миллиардера Гуцериева
Ольга Казаченко и Дана Борисова // Фото: Instagram
"Прыщи и морщины видны": Казаченко наехала на Борисову из-за уколов красоты
Фото: Instagram
"Патриотизм такой патриотизм": Полякову разорвали в соцсетях за фото с "российским" Киркоровым
Фото: соцсети
"Эту бесовщину надо закрыть!": Старшенбаум обвинила Корчевникова во вранье
Россия заблокирует резолюцию Совбеза ООН по Ливии, если ПНС не освободит Шугалея
Мунтжак // Фото: Global Look Press
Сибирякам показали оленя-собаку
Итальянский журналист рассказал о теневой деятельности главы "МВД" ПНС
Фото в статье: соцсети
Трехэтажное Дно: городок под Псковом второй год подряд бьет рекорды по мату
Фото: соцсети
Месяц в полной изоляции: омский зооприют ищет хозяина для пса-робинзона
^