Победа Байдена и толпа против локдауна в Германии. Новости к утру 8 ноября

В Нью-Йорке на Тайм-сквер вышли сотни сторонников Джо Байдена, который одержал победу на президентских выборах, пишет RTVi в своем микроблоге. На многих центральных улицах люди отмечают смену национального лидера.

Сам Джо Байден предлагает «оставить грубую риторику» в отношении оппонентов и прислушаться друг к другу. «Я клянусь стать президентом, который будет не разъединять, а объединять», — цитирует политика «Интерфакс».

Джо Байден набрал на прошедших выборах 74 миллиона голосов. Но при этом Дональд Трамп заявляет, что выиграл выборы с 71 миллионом голосов. «Рекорд для действующего президента! Я выиграл выборы, получил 71 млн законных голосов», — написал он в твиттере.

Также штаб Трампа намерен подать иск в округ Марикопа в штате Аризона, поскольку его сторонники уверены, что там были допущены нарушения при подсчете голосов.

В немецком Лейпциге же нарастает социальное напряжение. На улицы вышло порядка 20 тысяч местных жителей, чтобы выразить протест против очередного локдауна, пишет der Spigel.

При этом многие не пользовались средствами индивидуальной защиты, а изначально заявленная численность в 16 тысяч человек сокращала между участниками социальную дистанцию. Все эти аргументы были использованы полицией для того, чтобы прекратить мероприятие, что привело к столкновениям.

Ранее Высший административный суд Саксонии отменил решение о запрете на проведение митингов и иных политических мероприятий в условиях локдауна. В инстанции настояли о том, что свобода собраний выше коронавирусных ограничений, пишет «Новая газета».

Глава комитета Госдумы по охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал варварским решение правительства Дании по сжиганию всех норок на зверофермах. Ранее в стране было объявлено об убийстве всех этих животных, поскольку подозревается, что они могут быть переносчиками коронавируса.

«Чем вызвана эта истерика и в чем провинились конкретно норки - сказать сложно. И их сейчас будут сжигать в печах теплоцентралей - это вообще дикость, средневековье, варварство и какой-то фашизм, норочий геноцид», — цитирует Бурматова ТАСС.