Песков назвал абсурдом идею давать дипломы о высшем образовании на всю жизнь

Диплом о высшем образовании должен иметь «срок годности», так как нет никаких гарантий, что полученные знания сохранятся по прошествии длительного времени, считает спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Кто вам сказал, что он [выпускник] не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?» — задается вопросом эксперт. Он считает, что полностью заменить дипломы на портфолио не получится, однако требование к ним все же стоит изменить. В частности, нужно ввести дипломы с так называемым «expiration date» — сроком годности, который будут принимать лишь в течение определенного отрезка времени, а дальше они утратят свою силу, передает ТАСС.

Большую проблему Песков видит и в образовательных стандартах российской высшей школы. Несмотря на то, что он признает важность сохранения советского наследия в области фундаментальных наук, которые дают «сильные» вузы, но даже там сроки подготовки специалистов, по его словам, придется «сжимать».

В остальном «профессиональные стандарты, образовательные стандарты, системы всяких квалификаций и все остальное, построенное в аналоговом мире, — это, конечно, надо оставить в 2010-х». Он считает попытку сохранить в новом десятилетии «весь этот хлам» «катастрофической ошибкой»: «Он нас тормозит и фактически не дает нам получить образованных людей по требованию 2020-х годов и мы впрямую проигрываем конкурентоспособность страны на мировом рынке», — уверен спецпредставитель главы государства.