Эксперт предупредил, что регионы вскоре начнут экономить на дорогах и субсидиях

Дефицит бюджета в регионах, который уже начал проявляться в связи с увеличением затрат на здравоохранение, вызванных эпидемией коронавируса, в следующем году станет причиной сокращения расходов на инвестиции несоциального характера, предупреждает директор Института реформирования общественных финансов, руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

«Первое, что сокращают — четвертый раздел расходов бюджета. (...) Это строительство не школ и больниц, а дорог, объектов инженерной инфраструктуры. Кроме того, там зашиты субсидии разным производителям товаров, работ и услуг. Немало субсидий, например, идет на сельское хозяйство», — объяснил доктор экономических наук «Российской газете».

Как отмечает издание, подобные сокращения расходов можно наблюдать уже сейчас, например, руководство Сахалинской области с 5 ноября отменило программу субсидирования авиаперелетов между Москвой и Южно-Сахалинском.