"Распятый на кресте" акционист Крисевич получил 15 суток ареста

Тверской районный суд приговорил акциониста Павла Крисевича в 15 суткам административного ареста, пишет Znak.com.

Наказание последовало по статье о невыполнении законных требований сотрудников полиции.

Напомним, вечером в четверг Крисевич с единомышленниками устроил на Лубянке недалеко от здания ФСБ перформанс. Сам он предстал в виде распятого на кресте Иисуса Христа, а люди в плащах с надписями «ФСБ» подкидывали в огонь под ним «уголовные дела».

Когда от него потребовали сойти с креста, он отказался это сделать. При задержании Крисевич кричал: «Долой полицейское государство». Он был доставлен в ОВД «Китай-город».

Сначала акционисту хотели вменить статью о повторном нарушении правил публичного мероприятия, но по прошлому делу решение еще не вступило в силу.