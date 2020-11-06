Акционист в травмпункте и закрытие границ с Китаем. Новости к утру 6 ноября

Акционист Павел Крисевич после акции в образе Иисуса Христа на Лубянке был доставлен в травмпункт. Один из полицейских ударил активиста при задержании. После травмпункта Крисевич вновь был доставлен в отделение полиции «Китай-город», где его оставили на ночь, пишет «ОВД-Инфо».

6 ноября у художника состоится апелляционный суд по его жалобе на штраф в размере 10 тысяч рублей за акцию около Люблинского суда во время чтения приговора по делу «Нового величия».

Минувшим вечером 5 ноября Павел Крисевич устроил перформанс в образе распятого Иисуса, которого поджигают сотрудники ФСБ. В качестве дров была использована имитация папок с уголовными делами.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь заявила о намерении обратится в суд с жалобой на проведение очередных обысков в московском офисе, которые прошли в четверг.

Соболь отметила, что, по информации СМИ, обыски могут быть связаны с неисполнением судебного решения по выплате 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. При этом сотрудники ФБК не получали постановлений на обыск или о возбуждении нового уголовного дела, пишет «Интерфакс».

В России по сравнению с показателями на сентябрь прошлого года на четверть уменьшилось число трудовых мигрантов, пишут «Известия» со ссылкой на статистику МВД. Почти на треть сократилось количество действительных разрешений на работу (с 121,8 тысячи до 85,7 тысячи).

Ранее уже сообщалось, что в скором времени из-за оттока трудовых мигрантов российские работодатели в сфере такси и служб доставки ощутят дефицит кадров.

Посольство Китая в РФ уведомило о временном прекращении допуска в страну лиц, имеющих вид на жительство и действующую китайскую визу. Это не коснется только дипломатов, обладателей служебных виз, а также виз вежливости и категории С.

Решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории России.