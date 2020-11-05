"Я увидел возможность раскрыть правду": Родченков подробно рассказал о работе с Путиным

Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в свое время стал одним из основных фигурантов допингового скандала с российскими атлетами и выступил в роли основного информатора WADA. Вокруг его персоны в течение всего этого времени точились самые разные дискуссии, а их направленность в большей степени зависела от того, по какую из сторон баррикад находился источник.

Как бы там ни было, но и сегодня фигура Григория Родченкова остается одной из ключевых в деле о якобы имевшем место в российском спорте массовом допинге и подмене результатов антидопинговых тестов, а потому пресса, в особенности западная, всегда с особенным вниманием прислушивается к его словам.

К примеру, совсем недавно Родченков рассказал журналистам, что и в будущем продолжит работать над тем, чтобы раскрывать информацию о махинациях в высоком спорте, а также ответил на вопрос о том, существует ли угроза его жизни после разоблачения масштабных допинговых схем в России. Попутно скандально известный химик поделился особенностями работы на российские власти, в частности, на президента Владимира Путина.

«Я сейчас не в состоянии оценивать угрозы своей жизни и не могу сказать, насколько они реальны. Но я спокойно сплю, живу привычной жизнью и чувствую себя уверенно. Постепенно мне удалось восстановить доверие к себе, представить десятки письменных показаний, я побывал на множестве допросов, в том числе перекрестных. И каждый раз становилось все отчетливей понятно, что предоставленные с моей стороны доказательства являются правдивыми, надежными и легко поддающимися проверке.

Когда ты работаешь на Владимира Путина, ты не можешь говорить "нет". Полагаю, умные люди во всем мире уже видели, что происходит с теми, кто игнорирует приказы Путина. Так что, у меня просто не было иного выбора, кроме как выполнять ту работу, которая была поручена мне начальством. Но как только у меня появилась возможность, я сразу же раскрыл правду и полностью посвятил свою жизнь этому. Сейчас я занимаюсь именно этим и моя цель продвигать честный и чистый спорт, без коррупции, которая поддерживается на государственном уровне»,

— заявил Родченков в интервью изданию Evening Standard.