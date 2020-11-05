В Екатеринбурге отменили штраф для сборщика подписей за возврат выборов мэра

В Екатеринбурге областной суд признал незаконным преследование местного активиста Максима Верникова по административной статье о нарушении правил проведения митинга. Об этом сообщает «Новая газета».

Верников был одним из сборщиков подписей под документом за принятие закона, возвращающего в регион прямые выборы мэров.

Штраф для Верникова отменен, хотя адвокат Ирина Ручко, как и сам активист, были уверены, что апелляция будет отклонена по политическим мотивам. Тем более два других активиста, собиравших подписи, уже были оштрафованы и решение по ним вступило в законную силу.

«Я рад, хотя и удивлен, что было принято решение в мою пользу, учитывая, что решения в отношении Пирожкова и Карамузина, задержанных в тот же день и по тому же эпизоду, уже вступили в законную силу», — сказал Верников, который не явился в суд из принципиальной позиции.

Полицейские расценили сбор подписей как митинг из-за использования баннеров и одежды с информацией о сборе подписей. «Если надписи оказываются под запретом, то каким образом Верников и остальные должны были информировать прохожих о том, с какой целью они там стоят», — задавала адвокат вопрос в суде. В итоге судья Ольга Белеванцева довод приняла и отменила штраф.

«Кстати, в тот день, когда нас задержали, господин Кашигин, ответственный за массовые мероприятия в городском МВД, пообещал, что в случае оправдания, публично перед нами извинится. Что ж, Александр Геннадьевич, ждем-с», — написал Верников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В сентябре ЗакС Свердловской области зарегистрировал народный законопроект о возврате прямых выборов мэра.