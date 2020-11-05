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03 ноября, вторник

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Сбербанк придумывает способ обойти закон, чтобы владеть Lenta.ru и Gazeta.ru

Общество
10:50, 05 ноября 2020

Сбербанк придумывает способ обойти закон, чтобы владеть Lenta.ru и Gazeta.ru
Герман Греф // фото: Global Look Press
Герман Греф // фото: Global Look Press

Ранее Сбербанк заявил, что намерен выкупить долю Александра Мамута в Rambler, тем самым увеличив свою долю в нем с 55% до 100%. Однако проблема в том, что у Rambler есть несколько интернет-СМИ (Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com, «Секрет фирмы» и прочие), а Сбербанк на 43,5 принадлежит нерезидентам России и по закону они не могут владеть более чем 20% этих порталов.

Как пишет РБК, Сбербанк намерен обойти эту норму закона, а чтобы придумать способ, обратился в администрацию президента, сказали два источника. Издание отмечает, что через Сбер иностранцам и раньше принадлежало более 20% интернет-СМИ, но тогда это формальный запрет удавалось обходить за счет Мамута.

Среди возможных решений проблемы РБК отмечает лишение изданий Rambler статуса СМИ, закольцовывание структур собственности, которыми могли воспользоваться в американской медиагруппе Conde Nast, владеющей рядом глянцевых журналов, а также найти номинального владельца в виде физического лица, как делает «Яндекс», либо же законодательно сделать для Сбербанка исключение.

Рубрика: Общество

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