Фигурант пермского дела о "кукле Путина" выйдет из тюрьмы

Пермский краевой суд рассмотрел с положительным решением апелляцию по делу основного фигуранта дела о «кукле Путина» Александра Шабарчина.

Напомним, Шабарчин находится в СИЗО с 18 августа. Его приговорили к двум годам колонии. Он вместе с двумя товарищами в ноябре 2018 года привязал к столбу в центре региональной столицы куклу с изображением лица президента РФ Владимира Путина и надписями «Лжец» и «Военный преступник Пыня В.В.»

Тогда один из соучастников акции был оправдан, а другой — осужден условно.

Как сообщает «Новая газета», решающим в деле на этот раз стало приобщение к нему документа местного вуза ПГНИУ. Университет утверждает в документе, что не осуществляет судебные психолого-лингвистические экспертизы.

Районный суд не стал приобщать этот материал и использовал экспертизу ПГНИУ, где действия активистов трактовали как осуществленные с хулиганскими мотивами и с интенцией открытого неуважения в президенту Путину.

Шабарчин в ближайшее время выйдет на свободу. На судебном заседании он присутствовал посредством видеоконференцсвязи.