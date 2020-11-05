Экс-супруга акциониста Павленского рассказала о насилии со стороны художника

Бывшая супруга акциониста Петра Павленского Оксана Шалыгина рассказала в интервью порталу Wonderzine о том, как переживала насилие со стороны художника на протяжении совместной жизни.

Петр Павленский прославился в российском медиа-пространстве, благодаря акции с прибытием собственных тестикул к брусчатке на Красной площади и поджогу парадного входа в здание ФСБ на Лубянке.

Во всех акциях Оксана Шалыгина, по ее словам, была координатором: искала материалы, площадки для репетиции акции, находила деньги для реализации задумки.

Жена Петра Павленского: Это же просто дверь с обслугой страны за ней

Интервью Sobesednik.ru c Оксаной Шалыгиной после акции с поджогом двери на Лубянке

Теперь Шалыгина рассказывает, что отдала своего сына (не от брака с художником) в возрасте пяти лет матери, поскольку тот раздражал Павленского. После она родила в отношениях с акционистом двух девочек. Павленский неоднократно избивал супругу при дочерях.

«В какой-то момент, когда мы общались, я довольно резким тоном сказала ему, что буду заниматься тем, чем я хочу, — организовывать выставки. После чего получила несколько ударов в бок, в живот и по ногам. Он никогда не трогал лицо, всегда бил вниз, ногами — ноги у него были сильные, он занимался лёгкой атлетикой, видимо, чувствовал их лучше, чем руки», — говорит Шалыгина.

Также акционистка рассказывает и о сексуализированном насилии: «Это происходило каждый вечер перед сном. Садистские изнасилования продолжались недолго, несколько дней, дальше они были уже не нужны. Когда ты полностью лишаешь человека воли, дальше тебе достаточно просто определённым образом на него посмотреть».

При этом Оксана Шалыгина уверена, что Павленский может назвать этот ее выпад действием по указке ФСБ. Также ранее он отзывался об актрисе «Театра.doc», которая написала на него заявление в полицию о сексуальных домогательствах. В связи с этим Павленский с супругой и детьми отправился во Францию, чтобы просить политическое убежище.