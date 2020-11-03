В Новосибирске закончились антибиотики и приостановлена плановая медицина

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что в регионе приостанавливается оказание плановой медицинской помощи. Коронавирус с весны был обнаружен у 1 545 медработников. Сейчас в области необходимых при ковиде антибиотиков не хватает даже на сутки.

«В настоящее время моим приказом в случае, если медицинское учреждение, особенно первичное звено, не обладает возможностью оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, она отменяется. Это значит, что в настоящий момент все силы брошены для организации помощи пациентам с COVID-19», — приводит слова министра «Интерфакс».

Как пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на слова Хальзова, во всем регионе сейчас есть только 235 упаковок левофлоксацина и 1265 упаковок азитромицина. При этом только за одни сутки расходуют порядка 1000 и 1300 упаковок этих антибиотиков соответственно. Фактически препараты закончатся уже к завтрашнему дню, глава регионального Минздрава признает, что дефицит «большой».

Если верить данным, публикуемым оперативным штабом на сайте «стопкоронавирус.рф», Новосибирская область сейчас находится на втором этапе выхода их самоизоляции. Там работают торговые центры, учебные заведения, гостиницы, кафе и рестораны и прочее. При этом за всё время от коронавируса там умерли 600 человек, почти 140 из них — за последний месяц. Заболеваемость в регионе к началу октября резко пошла вверх от нескольких десятков в день до 184 20 октября, но после этого вот уже почти две недели число заболевших неожиданно перестало расти и не отклоняется от этой цифры больше чем на 10 случаев.

Например, в соседнем Ханты-Мансийском АО ситуация с коронавирусом примерно такая же: порядка 190 заболевших каждый день и 29 тысяч и заболевших за всё время (против почти 18 тысяч в Новосибирской области), однако смертность там более чем в два раза ниже, несмотря на большее количество больных — 256 человек. А в Ямало-Ненецком АО заболели 21 тысяча, но умерли лишь 150 человек. А вот в соседней с Новосибирском Томской области заболели 13 тысяч человек, а умерли более чем в четыре раза меньше — 125 больных.

Ранее на кратную разницу в смертности обратил внимание профессор местного университета, однако министр Хальзов ответил ему, что власти не должны объяснять ему, почему так получилось.