В Минобрнауки направлено предложение о бесплатном втором высшем в медвузах

В Госдуме предложили предоставлять россиянам возможность получать второе высшее образование в медицинских вузах бесплатно.

Соответствующее предложение содержится в письме депутата Василия Власова на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова, передает RT.

«Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения», – поясняет парламентарий, отмечая, что такая мера позволит создать резерв из медицинских кадров, который может быть задействован при чрезвычайных ситуаций.

Власов указал на острую нехватку квалифицированного медперсонала в регионах. По мнению депутата, необходимо активнее привлекать граждан к обучению на медицинские специальности.