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В Минобрнауки направлено предложение о бесплатном втором высшем в медвузах

Общество
09:36, 03 ноября 2020

В Минобрнауки направлено предложение о бесплатном втором высшем в медвузах
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В Госдуме предложили предоставлять россиянам возможность получать второе высшее образование в медицинских вузах бесплатно.

Соответствующее предложение содержится в письме депутата Василия Власова на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова, передает RT.

«Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения», – поясняет парламентарий, отмечая, что такая мера позволит создать резерв из медицинских кадров, который может быть задействован при чрезвычайных ситуаций.

Власов указал на острую нехватку квалифицированного медперсонала в регионах. По мнению депутата, необходимо активнее привлекать граждан к обучению на медицинские специальности.

Теги: #Госдума

Рубрика: Общество

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