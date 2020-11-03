Правительство упрощает маркировку лекарств, пока система работает со сбоями

Согласно постановлению правительства РФ от 2 ноября, обязательная маркировка лекарств, вступившая в силу этим летом, будет упрощена, причем не только при отпуске препаратов из аптек, но и при ввозе их в страну. Это делается для того, чтобы не создавать искусственный дефицит лекарств в аптеках из-за неработоспособной системы маркировки, которая ранее начала постоянно зависать, не выдавая необходимых «ответов».

По новым правилам производитель всё так же должен маркировать препараты специальным штрих-кодом, а аптеки — вносить их в базу перед продажей, однако если от системы в течение 15 минут не приходит «ответа», то можно его не ждать, а такой продукт считается внесенным. Это правило будет действовать до 1 февраля 2021 года, пока система не заработает без проблем: «Такой режим исключает создание "пробок" и ускоряет движение препаратов. Одновременно это даёт возможность участникам более качественно подготовиться к следующим этапам внедрения системы – для исключения сложностей при работе в будущем», — говорится в сообщении кабмина.

Также до 1 июля 2021 года, то есть фактически на год, откладывается полноценное использование системы при перевозке продукции фармкомпаний через границу. Теперь им не нужно будет дожидаться подтверждения от владельцев регудостоверения на лекарства. «Эти сведения будут автоматически подтверждаться самой системой путём проверки кода товара и данных участника», — объясняют в пресс-службе.