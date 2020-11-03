"Пикабу" и "ЯПлакалъ" обязали передавать пользовательские данные силовикам

Развлекательные российские порталы «Пикабу» и «ЯПлакалъ» по требованию Федеральной службы безопасности и Роскомнадзора были добавлены в список организаций, которые подпадают под действие закона «О противодействии терроризму», обращает внимание «Роскомсвобода».

Теперь они обязаны хранить все пользовательские данные, включая всевозможные сообщения, а также аудио-визуальный контент, который передавали на порталах. Кроме того, по требованию правоохранительных ведомств они обязаны передавать им эти сведения.

При этом в своем отчете «Пикабу» сообщает, что такие требования от силовиков к ним уже возникали. В 116 случаях администрация блокировала контент по требованию Роскомнадзора, один раз распоряжение было обжаловано. Министерство внутренних дел восемь раз запрашивало у портала данные о пользователях: четыре раза их выдали, а в четырех — требование отклонили по формальным основаниям.

«ЯПлакалъ» подробностей о таких запросах не приводит.

Отмечается, что у обоих сервисов серверы находятся в Германии.