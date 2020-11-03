Около четверти россиян считают День народного единства незначительным праздником

Большинство россиян убеждены, что День народного единства – нужный и важный праздник, способствующий сплочению нации.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное мнение». О позитивном отношении к празднику заявили 68% респондентов, не согласны с ними 24% опрошенных. Еще 8% участников исследования затруднились ответить.

Из одобряющих относительно недавно введенный праздник многие уверены, что он действительно объединяет россиян – соответствующим образом ответили 24% опрошенных. Другие считают День народного единства своего рода заменой 7 ноября, а также указывают на то, что это «дополнительный выходной» и «важная историческая дата». Некоторые участники опроса попросту убеждены в том, что «людям нужны праздники».

По мнению же скептически настроенных граждан, День народного единства – «искусственно созданный, бессмысленный праздник». В таком духе высказались 11% респондентов. Часть опрошенных (4%) считают, что в России слишком много праздничных дат, а 3% убеждены, что День народного единства и вовсе не воспринимается как праздник.

Отмечается, что 62% россиян считают выбор даты празднования Дня народного единства, приуроченной к событиям 1612 года, правильным. Противоположное мнение высказали 15% респондентов, 23% затруднились что-либо ответить.