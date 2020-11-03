Маркировку лекарств сделают бесплатной на фоне мер правительства против неё

Оператор новой обязательной системы маркировки лекарств «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) сообщил, что за маркировку препаратов, произведенных с ноября этого года до февраля 2021, оплата взиматься не будет.

В компании уверяют, что это делается в связи с эпидемией коронавируса, однако всё это происходит на фоне решения правительства РФ упростить систему из-за её неработоспособности и многочисленных жалоб производителей.

«Жизнь и здоровье миллионов людей зависит от оперативности нашей с отраслью работы и одновременно качества поставленных товаров. Нам необходимо упростить процессы маркировки и разделить с производителями нагрузку. Этим мы поддержим производителей, дистрибьюторов и аптеки, которые работают в этой напряженной ситуации», — говорится в пресс-релизе ЦРПТ.

Также там утверждают, что они приняли решение перевести процесс в уведомительный режим, однако это же говорится в опубликованном ранее постановлении кабинета министров, где распорядились разрешить аптекам не дожидаться ответа системы маркировки, а также упростили ввоз препаратов в страну. Последнее будет действовать до 1 июля 2021 года.

Ранее об уведомительном порядке работы системы заявил Минпромторг, однако оставалось непонятно, как это соотносится с законодательством. На такие меры министерство пошло после временного ухода с рынка фармкомпании «Гидеон Рихтер Рус», грузы которой развернули на границы после длительной проверки, а также после направленного премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письма от 10 отраслевых объединений, пожаловавшихся на «катастрофическую неработоспособность» новой системы и предупредивших о скором «коллапсе» на рынке лекарственных препаратов.