Что там по локдауну? Потапенко рассказал о схватке мэрии Москвы с Роспотребнадзором

В последние дни многим могло показаться, что вопрос с возможным введением локдауна в России удалось решить в относительно сбалансированном формате. Власти, вне зависимости от того, какова реальная эпидемическая обстановка в стране, попросту не могут запереть россиян по домам во второй раз в году, поскольку опасаются резкого роста протестной активности. Именно по этой причине, считают эксперты, даже в риторике первых лиц наблюдается определенная осторожность, а любые их высказывания с признаниями того, что ситуация может усугубиться и потребовать дополнительных ограничительных мер, чувствуется некоторое смятение.

Впрочем, это касается всей страны. В ее рамках существует еще и столица, с ее уникальными показателями едва ли не во всем, что касается эпидемии и карантина. Самая высокая плотность населения, максимальная деловая, туристическая и культурная активность, в конце концов, столица во все времена подвергается наибольшему риску, о чем ярко свидетельствуют лидерские позиции Москвы в статистических выкладках по количеству новых зарегистрированных случаев заражения.

Иными словами, если остальная Россия в большинстве своем избежит жесткого локдауна, то москвичам следует готовиться ко всем возможным вариантам развития событий, в том числе довольно жестким. Более того, попытки ввести в столице жесткий локдаун уже предпринимаются. Как отметил недавно российский предприниматель Дмитрий Потапенко в интервью Youtube-каналу Anews, возможное введение жесткого карантина в городе уже даже спровоцировало беспрецедентное по своему накалу противостояние между Роспотребнадзором и мэрией Москвы под руководством Сергея Собянина.

«Введение нового локдауна – маловероятное событие. Причина очень простая. Я даже могу сказать, что сейчас существует достаточно жесткий клинч между Роспотребнадзором и мэрией Москвы: как можно было заметить, не так давно Роспотребнадзор изначально опубликовал указание, что будут закрываться на локдаун ночные клубы и частично ритейл, потом, когда в администрации Москвы заявили, что закрывать ничего не будут, в РПН отступили и сказали, что это всего лишь рекомендации.

Потери от локдауна уже высоки – в бюджет недополучено 23% только по НДС, а это самый собираемый налог. Я давно говорил, что в результате ограничений пострадают 90% малого, 50% среднего и 25% крупного бизнеса. Думаю, к этим цифрам мы и пойдем, и в ближайшее время нас ожидает волна частных и корпоративных банкротств. Здесь вариантов нет», – заявил Потапенко.