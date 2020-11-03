"Что это за министр?": В Новосибирске отказались объяснять высокую смертность

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в официальном письме ответил гражданину, что власти не намерены информировать его о причинах более высокой смертности из-за эпидемии коронавируса по сравнению с другими регионами, потому что это не затрагивает его «права и свободы». Об этом сообщают «Открытые медиа».

Заведующий лабораторией Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова, профессор Новосибирского госуниверситета Александр Чаплик написал в местный Минздрав ещё в августе, попросив рассказать, в чем причина столь высокой смертности от COBID-19 в области и чего не хватает системе здравоохранения. В ответ министр на две страницы расписал о положении дел в этой сфере, но так и не ответил на главный вопрос о причине.

Чаплик написал второе письмо, в котором с иронией обратил внимание, что чиновник ушел от ответа, как в одной из юмористических миниатюр Аркадия Райкина. После этого г-н Хальзов ответил, что в соответствии с федеральным законом вообще ничего рассказывать не должен, так как эти сведения никак непосредственно не затрагивают «права и свободы» конкретного гражданина.

«Я хочу, чтобы этого бюрократа знала вся страна. Что это за министр? Я бы выгнал его с работы за такие ответы», — возмущается профессор. Он подчеркнул, что копия ответа отправлена главе федерального Минздрава Михаилу Мурашко.