В Приморье экс-силовику назначили штраф 250 тысяч за присвоение премий на 12 млн

Экс-замначальника УМВД по Приморскому краю, начальник следственного управления ведомства Илья Шамратов признан виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

На соответствующее решение Приморского краевого суда, опубликованное на сайте инстанции, обратил внимание Znak.com.

Бывшему полицейскому назначено наказание «в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления на срок три года и штрафа в размере 250 тысяч рублей».

По данным следствия, Шамратов в течение пяти лет забирал у подчиненных премии и дополнительную материальную помощь. Эти средства он использовал по своему усмотрению. Ущерб, причиненный почти 30 потерпевшим, составил более 12 миллионов рублей.

Также известно, что в 2014 году Шамратов нелегально получил удостоверение ветерана боевых действий, с помощью которого получил более 80 тысяч рублей.

Шамратова арестовали в феврале 2017 года, он был уволен из правоохранительных органов.

Сам злоумышленник признавал факт сбора денег, однако заявлял, что направлял их, в частности, на помощь детскому дому.