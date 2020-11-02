В Красноярском крае решили запретить интернет в ТЦ и свадьбы в ресторанах

Власти Красноярского края в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией запретили пользоваться Wi-Fi в торговых центрах.

Кроме того, как сообщается на сайте администрации региона, с 3 ноября детям до 14 лет нельзя посещать ТЦ без сопровождения родителей.

«С завтрашнего дня в кафе и ресторанах будет запрещено проводить семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. Также для работы общепита продолжит действовать правило − расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м, либо между столами должны быть установлены перегородки», – говорится в сообщении.

В настоящий момент в Красноярском крае зарегистрировано более 26,7 случаев COVID-19. Выздоровело свыше 19,5 человек, скончалось 676.