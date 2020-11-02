В Канаде горят церкви, а в Украине меняют судей КС. Новости к утру 2 ноября

Нижняя палата парламента РФ сможет уже 25 ноября рассмотреть в первом чтении законопроект, который устанавливает порядок досудебного изъятия ребенка из семьи, где ему угрожает опасность. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на профильный комитет Госдумы, поддержавший документ.

Напомним, поправки планируют ввести в Семейный и Гражданский кодексы. Они будут касаться случаев, когда есть риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов. Участвовать в изъятии будут органы опеки, прокурор и представитель МВД.

На прошедших в воскресенье акциях протеста в Беларуси задержаны не менее 300 человек. Таковы подсчеты правозащитного центра «Весна». Основные задержания проходили в Минске. Также есть данные о задержанных в Жодишках, Могилеве, Пинске и Гродно.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на пост судей Конституционного суда назначить независимых юристов. Об этом он написал в своей колонке в Financial Times, которую цитирует «Интерфакс».

Зеленский обвиняет текущий состав КС в нарушении законов страны. В частности, так он пишет про председателя: «Это "суд кенгуру", и его глава находится под следствием за то, что в 2018 году приобрел недвижимость в оккупированном Россией Крыму, что является полным нарушением украинского законодательства, и не сообщил об этом в своей электронной декларации».

В Канаде за минувшую ночь сгорело две церкви. Правоохранительные службы не исключают намеренного поджога, пишет СВС. Отмечается, что здания находились в семи километрах друг от друга. Огонь полностью уничтожил постройки.