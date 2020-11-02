Соратник Навального просит исключить административный арест для мужчин с детьми

Оппозиционный политик Владимир Милов пожаловался в Конституционный суд на дискриминацию мужчин в России.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Милов требует исключить из российского законодательства возможность административного ареста для родителей обоих полов с детьми до 14 лет. Пока что от такой меры пресечения освобождаются только матери.

Уточняется, что при рассмотрении административного правонарушения суды могут применить часть 2 статьи 3.9 КоАП РФ, исключающую арест женщин с детьми до 14 лет. При этом для мужчин-отцов не предусматривается таких поблажек.

27 июля 2019 года Владимира Милова задержали в студии YouTube-канала «Навальный.Live» во время прямой трансляции протестной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Оппозиционеру назначили 30 суток ареста за участие в митинге, несмотря на то что он на нем не был. Защита Милова указывала на то, что политик воспитывает двухлетнего сына, однако суд не принял этот факт во внимание. По мнению Милова, решение о его аресте противоречат трем статьям Конституции – о равенстве прав и свобод мужчин и женщин, о равенстве и одинаковых правах родителей, а также о праве человека на уважение частной жизни (статьи 19, 23, 38).

Адвокат Валентина Фролова, представляющая интересы Милова, рассказала, что жалоба была направлена в КС еще в июле и до сих пор «находится на изучении судьей».

Аналогичную жалобу в КС готовит московский мундеп и журналист Илья Азар, пишет издание со ссылкой на пресс-службу «Апологии протеста». Азара за последний год несколько раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил митингов и пикетов. В сентябре 2019-го журналист был задержан в подъезде своего дома в связи с участием в несогласованной акции. Когда Азара увезли в полицию, в открытой квартире осталась его годовалая дочь – мама девочки смогла приехать лишь через полчаса. СК отказал в проверке законности действий силовиков.