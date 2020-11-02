СК возбудил дело после обнаружения живущего с отцом в подмосковном лесу ребенка

В Балашихе по итогам проверки сообщений о мужчине, живущем в лесной хижине вместе с семилетним сыном, завели дело.

Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по области Ольга Врадий, передает агентство «Москва». Уточняется, что дело возбуждено в отношении должностных лиц контролирующих органов по факту ненадлежащего исполнения обязанностей, которое повлекло серьезное нарушение прав и законных интересов ребенка.

«Мальчик проживал в ненадлежащих условиях, угрожающих его жизни и здоровью, не имея документов, удостоверяющих личность, вследствие чего не получал медицинского обслуживания и какого-либо образования», – рассказала Врадий.

Ребенка заметили жители микрорайона, к которому прилегает лесной массив, когда мальчик играл на детской площадке. Они выяснили, что мать мальчика умерла, а сам он живет с отцом в хижине. Сотрудники правоохранительных органов нашли ребенка 30 октября.

В настоящий момент мальчик находится в реабилитационном центре. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, сотрудники СК выясняют, что привело к тому, что такая ситуация стала возможной.