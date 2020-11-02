По уголовному делу после протестов 1 ноября в Минске проходят свыше 230 человек

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после акций протеста, которые прошли накануне в Минске.

«Возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по части 1 статьи 342 УК. Подозреваемым по делу признан 231 человек, они допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий», – говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, на вчерашних акциях протеста правоохранители задержали несколько сотен человек, чьи действия «были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций». Утверждается, что митингующие повредили объекты городской инфраструктуры, а также милицейскую машину.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что МВД Белоруссии обвинило протестующих в использовании СВУ. В Минске и Минском районе накануне было задержано свыше 300 человек.