Фигурант "дела 212" Данил Беглец вышел на свободу по УДО

В городе Мценске Орловской области вышел на свободу фигурант «московского дела» Данил Беглец, пишет телеграм-канал «Avtozak Live» со ссылкой на адвоката «Агоры» Леонида Соловьева, сопровождающего активиста.

Напомним, Беглец на митингах за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму потянул за руку полицейского Никитина, который задерживал протестующих. Эти действия в итоге квалифицировали как применение насилия к полицейскому. Его приговорили к двум годам колонии общего режима, но позде перевели в колонию-поселение.

Данил позже пояснял, что таким образом хотел уберечь демонстранта от удара, который силовик собирался ему нанести, пишет Activatica.

Районный суд Мценска 20 октября удовлетворил ходатайство об освобождении Данила по УДО. Прокуратура не стала обжаловать это решение, но ранее Sobesednik.ru писал об угрозах со стороны ИК написать негативную характеристику на активиста, лишив его шанса на досрочное освобождение.