Эстонские школьники обогнали московских по финансовой грамотности

Столичные школьники заняли четвертое место в мире по глобальным компетенциям и второе – по финансовой грамотности.

Об этом свидетельствуют результаты международного исследования PISA (Programme for International Student Assessment), в котором приняли участие 79 стран и регионов, сообщается на сайте мэрии Москвы.

«Наконец-то мы получили результаты наших школьников по направлению "Глобальные компетенции"‎. Оценивалось то, насколько ребята готовы жить и работать в многокультурном обществе, как они воспринимают глобальные явления и могут анализировать глобальные проблемы. Результаты очень впечатляют – наши школьники вошли в пятерку лучших в мире», – отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она добавила, что ранее также были получены результаты исследования по финансовой грамотности, которые оказались еще более внушающими оптимизм: москвичи завоевали второе место, уступив учащимся из Эстонии.

Уточняется, что исследование проходило в апреле 2018 года. Москву, которая подавала заявку как отдельный регион, представляли 7289 учащихся из 151 школы.

В декабре 2019-го были представлены результаты исследований PISA по основным компетенциям. Москва заняла третье место по читательской, пятое место по математической и шестое – по естественно-научной грамотности.