"Беспредел!": Арбатова напала на заразную Собчак за несоблюдение карантина 

Феминистка Мария Арбатова похоронила семерых знакомых от ковида и сама тяжело переболела коронавирусом.

В начале октября Ксения Собчак заболела коронавирусом. Но телеведущая и двух недель не просидела дома. На десятый день своей болезни она посетила премьеру спектакля «Бесы», поставленного ее мужем – режиссером Константином Богомоловым. Такое поведение Ксении не на шутку возмутило общественность, ведь она могла перезаражать большое количество людей на мероприятии. В числе осуждающих Собчак за этот поступок оказалась и известная писательница Мария Арбатова.

– У нас есть уголовная статья даже за заражение СПИДом и сифилисом, которые лечатся, – напомнила Арбатова в программе «Звезды сошлись» на НТВ. – Поэтому это аморально (поступок Собчак. – Прим. Sobesednik.ru)! А если речь идет о бывшем кандидате в президенты, то это вообще беспредел!

Мария неспроста так накинулась на Собчак. Ведь она и сама переболела коронавирусом почти полгода назад. Арбатова заявила, что с этой болезнью шутки плохи.

– 25 мая я пошла чистить зубы и подумала: «Почему паста не пахнет?!» – рассказала известная феминистка. – И тут меня накрыло и озарило…Тогда люди не понимали, насколько это серьезно. И в общем, я сама не понимала. На следующий день я встала в абсолютном тумане и по стеночке ходила в очках, хотя я сижу в них только у компьютера. Я ничего не видела. Потом у меня начались блуждающие боли. Что это такое – не рассказать тому, у кого этого не было.

Вы лежите и думаете: «Черт, наверное, у меня инфаркт!» Потому что сердце рвется пополам…Через пять минут у тебя рвется пополам уже печень, потом голова...

Арбатова до сих пор ощущает на себе последствия COVID-19 в виде быстрого переутомления. Но писательница признает, что ей еще повезло, ведь некоторые ее знакомые так и не справились с этой коварной болезнью и скончались.

– Из людей, которых я знала, ушло семь человек – одна женщина и шесть мужчин. Двум из них было чуть за 50, – поделилась Мария.