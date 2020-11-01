В Калининграде глава наркоотдела МВД пойман с поличным при торговле наркотиками

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Московскому району города Калининград прямо во время передачи им наркотических веществ третьему лицу. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет местное издание «Новый Калининград».

Офицер МВД хотел получить золотую цепочку в обмен на марихуану и синтетический наркотик. «Медиазона» уточняет, что во втором свертке было вещество альфа-PVP. Также издание называет имя задержанного — Алексей Турманов. Оно журналистам стало известно благодаря имеющейся у них съемки задержания, на которой полицейский представляется.

По словам собеседников журналистов, задержанный уже подписал признательные показания. Сейчас он находится под арестом по решению суда.