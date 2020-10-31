"Всё плохо": Венедиктов озвучил новости об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов назвал виновных в том, что страна оказалась не готова ко второй волне.

Своей информацией о ситуации с коронавирусом в России и о том, почему больницы многих регионов не справляются с наплывом больных, в эфире «Эха Москвы» поделился главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

– Все плохо, – заявил Венедиктов. – Уже на уровне правительства признается, что в десятке субъектов, по-моему, в 15, закончились ковидные койки, есть нехватка медицинского кислорода. Вторая волна оказалась выше первой, и очень многие успокоились. Июль-август дал повод подумать, что мы победили ковид. Но это не так.

Венедиктов считает, что в большинстве регионов местные власти слишком рано выдохнули и не готовились ко второй волне. Не менее важный вопрос, позволяющий дать отпор пандемии, – степень защиты медперсонала.

– В Москве с этим более-менее, – говорит главред «Эха», – но есть регионы, где врачи сами болеют и не могут ухаживать за ковидными больными. И тогда что? Нет ни коек, ни врачей. И куда больных девать? Под лестницу? Были и такие кадры... Но и там уже занято.

Еще одной проблемой Венедиктов назвал отсутствие должной коммуникации между властью и гражданами по ограничению контактов, соблюдению социальной дистанции.

– Любое решение властей вызывает протесты, – признал Алексей Алексеевич. – Вот мы знаем, что с понедельника, 2 ноября, Андрей Воробьев сажает жестко граждан 65+ на домашний арест, то есть в самоизоляцию. Коммуникации между людьми и властями не хватает. Это самое узкое место. Нет солидарности. Мое мнение: причина в том, что испуганные люди бросаются к властям и медикам, но ни власти, ни медики не могут дать ответы на эти вопросы. Поэтому и нет доверия. Откуда же взяться социальной дистанции? Ее не соблюдают, и в результате эпидемия распространяется. Все очень просто.