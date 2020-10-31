В Шотландии почти 80 человек с выявленным COVID-19 отправили в дома престарелых

Десятки пациентов с положительным результатом на коронавирус были переведены из шотландских больниц в дома престарелых.

Как пишет «Новый век» со ссылкой на службу общественного здравоохранения Шотландии (Public Health Scotland, PHS), в период с 1 марта по 21 апреля таких пациентов было 78.

Тест на COVID-19 сдали только 650 из 3599 пожилых людей, выписанных из медучреждения за указанный период. Несмотря на это, власти Шотландии заявили, что свидетельств того, что выписки из больниц привели к росту числа заболеваний на дому, не было.

Анализ показал, что важную роль играет размер дома престарелых – вероятность возникновения вспышек в самых крупных гораздо выше, чем в меньших.

В Шотландии на смерти в домах престарелых приходится около половины смертей, связанных с инфекцией – речь примерно о двух тысячах человек. Вспышки коронавируса были зафиксированы в трети от общего числа заведений для пожилых людей.