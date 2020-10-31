"У русских нет праздника Хэллоуин": националисты пикетировали бар Екатеринбурга

Активисты Уральского право-консервативного движения пикетировали в центре Екатеринбурга бар «Самоцвет», где проходила вечеринка по случаю Хэллоуина, пишет URA.ru.

Националисты расположились рядом со входом в заведение с плакатом «У русских нет праздника Хэллоуин». Участник движения Иван Попов рассказывает, что сначала появлением активистов возмутился охранник, но соратники «отреагировали», и секьюрити ретировался.

Гости вечеринки же охотно фотографировались с националистами, а те рассказывали им про «насаждение чуждых ценностей».

Активист движения Андрей Кузьминский на своей странице в соцсети уточнил, что выход к бару «Самоцвет» не случаен. Именно это заведение предоставило для местного ЛГБТ-сообщества площадку для проведения мероприятий в неделю городости.

На плакате активистов указывался адрес их сообщества «ВКонтакте», но перед ним стоял знак «@», что не соответствует адресным указателям соцсети. На этот же адрес на следующий день был создан пародийный аккаунт в Instagram, где активисты требуют запретить в Татарстане лошадей, «чтобы не повторилось их нашествие».