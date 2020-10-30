В Омске задержали росгвардейцев, "крышевавших" наркоторговцев

23 октября , закрывая глаза на их деятельность. Об этом сообщает портал bk55.ru.

При этом выяснилось, что начальник задержанных силовиков, глава вневедомственной охраны сам употребля наркотики в немедицинских целях. Позже в его квартире было обнаружено в общей сложности 70 граммов запрещенных веществ. Против него возбуждено дело о хранении наркотических средств в крупном размере, по этой статье он может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

В отношении остальных сотрудников заведено дело о получении взятки должностным лицом по предварительному сговору или организованной группой. Сейчас устанавливаются все лица, причастные к преступлению.