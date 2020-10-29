Журналиста Рената Давлетгильдеева задержали за участие в акции Pussy Riot

Креативный продюсер журнала «Сноб» Ренат Давлетгильдеев задержан сотрудниками полиции по пути на работу. Он доставлен в ОВД «Мещанский».

Его задержание связано с участием в акции группы Pussy Riot, приуроченной ко дню рождения президента РФ Владимира Путина 7 октября. Напомним, тогда акционисты повесили над различными государственными ведомствами радужные флаги. В том числе шестицветное полотно появилось над зданием ФСБ и администрацией президента.

Фото: Телеграм-канал Рената Давлетгильдеева

Таким образом Pussy Riot выступили за расследование преступлений против геев в Чечне, легализацию однополых партнерств и отмену закона о пропаганде нетрадиционных отношений.

До этого несколько активистов были задержаны за участие в акции. В частности, Александр Софеев получил 30 суток административного ареста.

В ОВД к Давлетгильдееву выехал адвокат Мансур Гильманов.

Ранее журналист в своем Telegram-канале сообщал, что намерен выдвигаться в депутаты Госдумы по округу Виталия Милонова в Петербурге.