В Госдуме предложили людям самостоятельно выплачивать свои пенсионные отчисления

Граждане должны выплачивать часть своих страховых отчислений в Пенсионный фонд самостоятельно, без участия работодателя. Как считает первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР), это позволит людям почувствовать «причастность» к этим средствам, которых они обычно не могут увидеть.

«Должно быть отчисление со стороны работодателя в пенсионный фонд, и должно быть отчисление работника после зарплаты, чтобы он чувствовал причастность к этим деньгам», — приводит слова депутата «РИА Новости».

Кроме того, он предлагает перевести чересчур сложную, по его мнению, систему пенсионных баллов в плоскую шкалу из десяти «рангов». По задумке, первый ранг будет означать минимальный размер пенсии, а 10-й — максимальный. При этом будет четко прописано, какие показатели должны быть у человека для попадания в тот или иной ранг.

Калашников считает, что это позволит гражданам четко понимать, какая пенсия у них будет в старости, а сейчас определить это затрудняются даже специалисты.